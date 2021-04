Fünfjährige tot in Wohnhaus gefunden: Vater in Haft

Nach dem Tod einer Fünfjährigen in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) ist der Vater des Kindes im Gefängnis. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Da sich der Verdacht eines Tötungsdeliktes bestätigt hatte, erließ der zuständige Richter am Montag Haftbefehl gegen den 49-Jährigen. Die Leiche der Fünfjährigen wurde inzwischen obduziert, wie die Staatsanwaltschaft Cottbus am Dienstag mitteilte. Nähere Details zur Todesursache nannte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Das Mädchen ist möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden. Es war am Sonntag tot in einem Wohnhaus gefunden worden. Der Vater des Kindes wurde festgenommen. Die rechtsmedizinische Untersuchung des 49-Jährigen sei mittlerweile abgeschlossen, teilte Bantleon weiter mit.

Polizisten hatten am Sonntag in dem Wohnhaus zunächst zwei leblose Personen gefunden: das Kind und den Vater. Der Mann konnte von Rettungskräften wiederbelebt werden. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission dauern an.

