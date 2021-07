Niederländisches Königspaar trifft Kanzlerin Merkel

Mit einer Reihe hochrangiger Treffen setzt das niederländische Königspaar am Dienstag seinen Staatsbesuch in Berlin fort. So kommen König Willem-Alexander und Königin Máxima unter anderem mit Kanzlerin Angela Merkel und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (beide CDU) zusammen. Zudem werden sie von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Bundesrat empfangen, wo Willem-Alexander eine Rede halten soll.

© dpa

Das Königspaar ist für mehrere Tage zu einem Staatsbesuch in der Hauptstadt. Willem-Alexander (54) und seine Frau Máxima (50) hatten am Montag bereits das Brandenburger Tor und unter anderem auch das Robert Koch-Institut besucht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing die beiden im Schloss Bellevue.

Beide Länder verbinde «eine kostbare Freundschaft», hob Steinmeier laut Mitteilung in seiner Rede zu einem Staatsbankett hervor. Als gute Nachbarn und Freunde seien es Niederländer und Deutsche gewohnt gewesen, sich häufig, «viele sogar täglich», und selbstverständlich zu sehen. Ein Virus habe vieles aus den Angeln gehoben.

«Dass uns noch einmal Grenzen trennen würden, die wir nicht praktisch unbemerkt passieren können, war ein Gedanke, der uns fremd geworden war in der Europäischen Union», betonte Steinmeier. Heute, nach einem langen Jahr der Pandemie, bekomme jede Begegnung - «noch dazu eine Begegnung unter Freunden» - eine neue Qualität, eine besondere Qualität, betonte Steinmeier.

Willem-Alexander und Máxima haben neben ihren politischen Terminen auch etliche Besuche in kulturellen-historischen Einrichtungen geplant. Am Montag hatten sie bereits das Anne Frank Zentrum besucht. Am Dienstagabend steht nun ein Konzertbesuch mit Steinmeier auf dem Programm. Das Mitbringsel des Königspaares ist ein Konzert des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters.