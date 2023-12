Belgisches Königspaar in Berlin empfangen

Einige Schaulustige kamen am Dienstagnachmittag mit belgischen Fähnchen zum Brandenburger Tor, um König Philippe und Königin Mathilde zu begrüßen. Der 63-Jährige war in schwarz gekleidet, seine Frau in dunkelgrün. Gemeinsam mit Wegner gingen die Staatsgäste durch das Brandenburger Tor. Anschließend wollte sich das Königspaar im Roten Rathaus in das Goldene Buch Berlins eintragen.