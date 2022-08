Weltkriegsbombe am Ostkreuz: 12.000 Menschen werden evakuiert

Neben der Elsenbrücke und der Stralauer Allee liegen ein Teil der Spree und der Bahnhof Ostkreuz in dem Bereich. Deshalb soll neben dem S-Bahnverkehr auch der Schiffsverkehr eingestellt werden, sobald die Bombe entschärft wird. Am Bahnhof Ostkreuz hielten am Nachmittag vorübergehend keine S-Bahnen und Regionalzüge mehr, der Bahnhof sollte geräumt werden. Bundespolizei und S-Bahn schrieben bei Twitter, die Züge würden zunächst wieder am Ostkreuz halten «bis zum tatsächlichen Beginn der Räumung».