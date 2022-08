Vollsperrung der Elsenbrücke am Samstag

Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mit. Die Vollsperrung erfolgt zwischen 6 und 20 Uhr. Die Bauarbeiten finden im Rahmen des Ersatzneubaus der Elsenbrücke statt, der 2028 abgeschlossen sein soll. Am Samstag werden die Radwege in beiden Richtungen mit Leitwänden begrenzt. Parallel werden Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt. Autofahrer:innen müssen auf die Oberbaumbrücke ausweichen.