Hitzewarnung noch bis Sonntagabend: Hohe UV-Strahlung

Schon am Samstag hatte der DWD in der Region vor starker Wärmebelastung gewarnt. In Berlin hatte das hochsommerliche Wetter beispielsweise Tausende Menschen in die Freibäder gelockt - diese waren teils extrem voll, oft bildeten sich sehr lange Warteschlangen. Am Samstag kam es in Berlin auch zu zwei tödlichen Badeunfällen an Seen.