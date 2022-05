Zwei weitere Berliner Impfzentren schließen nächste Woche

Die beiden landeseigenen Impfzentren in Berlin-Tegel und im ehemaligen Kongresszentrum ICC in Charlottenburg sollen bereits Ende Mai schließen.

Wer sich dort noch impfen lassen wolle, müsse sich beeilen, teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Berlin am Freitag (27. Mai 2022) mit. Bisher war vorgesehen, dass beide Impfzentren bis Ende Juni offen bleiben. Mehrere Impfzentren wie in den Messehallen, in der Arena in Treptow oder im Erika-Heß-Stadion in Wedding waren bereits zuvor geschlossen worden. Die Zahl der Corona-Impfungen in Berlin stagniert seit Längerem.