Registrierung für Sozialleistungen nun auch in Tegel möglich

Ukrainische Flüchtlinge können sich ab sofort ohne Termin am Ankunftszentrum Tegel in Berlin registrieren lassen, um Sozialleistungen zu bekommen.

Inzwischen müssen Geflüchtete für den Erhalt der Leistungen registriert sein, zuvor war das auch ohne Registrierung möglich, wie ein Sprecher der Sozialverwaltung am Dienstag (19. April 2022) mitteilte. Nun gebe es auch in Tegel die Möglichkeit dafür. In vielen Fällen werden ukrainische Flüchtlinge auf andere Bundesländer verteilt und müssen sich dann dort registrieren lassen. Unter bestimmten Voraussetzungen können sie aber auch in der Bundeshauptstadt bleiben.