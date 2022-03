Berlin: Ukrainische Pädagoginnen als Seiteneinsteiger

Der Senat will Pädagoginnen aus der Ukraine möglichst unkompliziert in Berliner Schulen beschäftigen.

Das kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag (29. März 2022) nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung von Berlin und Brandenburg am Dienstag in Frankfurt (Oder) an. Es hätten sich nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland bereits mehr als 100 ukrainische Pädagoginnen für den Berliner Schuldienst beworben, sagte Giffey. «Wir werden das nutzen und sie für den Berliner Landesdienst als Seiteneinsteiger einstellen und hoffen, dass wir dann perspektivisch einige davon auch in den regulären Schulbetrieb übernehmen können», sagte Giffey. Auf ein langes Anerkennungsverfahren solle dabei verzichtet werden.