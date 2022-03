Viele Flüchtlinge: Ankunftszentrum soll manches erleichtern

In den kommenden Tagen hofft der Senat auf deutliche Fortschritte bei der Registrierung der Menschen und bei ihrer Verteilung auf andere Bundesländer. Das neue große Ukraine-Ankunftszentrum im früheren Flughafen Tegel werde zum Ende der Woche in Betrieb gehen, kündigte Giffey an, ohne einen genauen Termin zu nennen. Geplant sei dann, täglich bis zu 10.000 ankommende Geflüchtete zu registrieren und gleich verbindlich zu entscheiden, in welche Bundesländer sie - in der Regel mit Bussen - weiterreisen.