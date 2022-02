Anti-Kriegs-Demo am Sonntag: 20.000 Teilnehmer erwartet

Am Sonntag will ein Bündnis aus Gewerkschaften, Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen in Berlin demonstrieren. Die Veranstalter hoffen auf 20.000 Teilnehmer, die sich ab 13 Uhr auf der Straße des 17. Juni an der Siegessäule zusammenfinden wollen. Der Titel lautet: «Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa». Aufgrund der Großdemonstration kommt es am 27. Februar bereits ab 8 Uhr zu zahlreichen Sperrungen auf der Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor.