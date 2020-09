Pädagogisch wertvoll und ästhetisch auf der Höhe des Zeitgeistes: Das größte Kinder-und Jugendtheater Deutschlands pflegt Pop-Art und Ironie.

Am Rande eines hübschen Parks an der Grenze zwischen Friedrichshain und Lichtenberg liegt das Theater an der Parkaue. 1950 wurde es als das Kinder- und Jugendtheater der DDR gegründet. Der damalige Name „Theater der Freundschaft“, den es bis 1990 tragen sollte, illustriert diese Herkunft. Nach der Wende wurde das Theater durch das Land Berlin übernommen, es ist mit seinen 420 Sitzplätzen das größte Kinder- und Jugendtheater Deutschlands.