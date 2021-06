Last des Mythos: Stück nach Wagners Ring uraufgeführt

Wagners Ring läuft seit fast 150 Jahren in Dauerschleife durch internationale Opernhäuser.

Den als Gesamtkunstwerk geltenden Vierteiler gibt es nicht nur in unzähligen musikalischen wie dramaturgischen Varianten, der Ring wird auch gern in andere Kunstformen transformiert. Loriot erzählte den Stoff als Parodie, es gibt Ballettversionen, Mundartvarianten und eine Inszenierung mit Playmobilfiguren. Der österreichische Autor Thomas Köck hat den Ring nun in ein Theaterstück verwandelt. Am Berliner Ensemble war am 03. Juni 2021 Uraufführung für «wagner - der ring des nibelungen» (in Originalschreibweise durchgestrichen).