«Goldener Vorhang» für Aljinović und Mehrling

Die Schauspieler Boris Aljinović und Katharine Mehrling werden mit dem Theaterpreis «Goldener Vorhang» geehrt.

Dabei wählen die Mitglieder des Berliner Theaterclubs die beliebteste Bühnenschauspielerin und den beliebtesten Bühnenschauspieler der vergangenen Saison. Aljinović hat den Preis schon 2013 und 2015 gewonnen. Diesmal bekam er Lob für die Produktionen «Im weißen Rössl» und «Mord auf Schloss Haversham». Der undotierte Preis wird ihm am 30. November 2019 im Renaissance-Theater überreicht. Mehrling wurde ebenfalls schon mehrfach geehrt. Sie bekommt die Auszeichnung am 19. Januar 2020 in der Komischen Oper, teilte der Theaterclub am 27. November 2019 mit. Dort ist sie derzeit in «Lonely House» zu sehen.