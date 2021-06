Union spielt Conference League im Olympiastadion

Da der dritte Bauabschnitt im heimischen Stadion An der Alten Försterei noch nicht fertiggestellt werden könne, wird die Heimstätte des Lokalrivalen Hertha BSC als Ausweicharena genommen, wie Union-Präsident Dirk Zingler in einem Brief an die Mitglieder am 28. Juni 2021 mitteilte. «Sollten aus pandemischen Gründen keine oder nur wenige Zuschauer zugelassen werden, bestreiten wir diese Spiele im Stadion An der Alten Försterei », schrieb Zingler weiter.