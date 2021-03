Union schlägt Köln 2:1

Der 1. FC Union ist nach dem fünften Spiel ohne Niederlage nacheinander und nun 38 Punkten weiter dran an den Europacup-Plätzen. Dagegen wird die Lage für Köln nach der nun schon fünften sieglosen Partie in Serie immer gefährlicher: Zwar liegt der FC mit 22 Punkten noch auf Rang 14, aber in der Abstiegszone wird es immer enger. Es war lange ein wildes Hin und Her, das sich beide Teams am 25. Spieltag im Stadion An der Alten Försterei lieferten. Die Gäste versuchten ohne echten Stürmer, aus einem geballten Mittelfeld einige Nadelstiche zu setzen. Auch den Berlinern, die in der 1. Liga gegen den FC zuvor in drei Spielen schon drei Mal gewonnen hatten, fehlten Ordnung und Konstruktivität. Dennoch erarbeitete sich die Unioner in ihrer schon traditionell starken Startphase ein Chancenübergewicht.