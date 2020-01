Union gewinnt letzten Trainingslagertest: 3:2 gegen Budapest

Der 1. FC Union Berlin hat in seiner Generalprobe für die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga einen Sieg gefeiert. Die Köpenicker gewannen am Samstagnachmittag mit 3:2 (3:2) gegen den ungarischen Titelträger und Tabellenführer Ferencvaros Budapest und blieben damit auch in der dritten Partie im Trainingslager in Spanien ohne Niederlage.

© dpa

«Fünf Einheiten in den letzten Tagen haben sicher Kraft gekostet. Es hätte aber sicher besser sein können», sagte Trainer Urs Fischer. «Die erste Hälfte war sicher positiver wie die zweite. Am Schluss haben zu viele Umstellungen und eine gewisse Müdigkeit eine Rolle gespielt. Budapest hat das nicht schlecht gemacht und uns früh gepresst.»

Im Härtetest für den Rückrundenauftakt am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Herbstmeister RB Leipzig erzielten Neven Subotic (6. Minute), Anthony Ujah (15.) und Sebastian Andersson (37.) die Tore für Union. Für die Ungarn trafen Isael Da Silva Barbosa (5.) und Gaston Lodico (42.).

Vor rund 300 Besuchern, größtenteils Berliner Anhänger, setzte Fischer im ersten Durchgang auf einer Dreier-Abwehrkette mit Marvin Friedrich, Subotic und Michael Parensen sowie eine Doppelspitze mit Andersson und Ujah.

Insgesamt kamen bei Union 19 Spieler zum Einsatz. Budapest, das zur Pause komplett wechselte, war im zweiten Durchgang dem Ausgleich nahe, doch es blieb beim etwas glücklichen Sieg der Berliner. In den ersten beiden Testspielen hatte es Union am Montag mit zwei belgischen Zweitligisten zu tun gehabt. OH Leuven wurde mit 2:1 bezwungen. Gegen Royale Union St.-Gilloise reichte es zu einem 2:2.

Am Sonntag endet für die Eisernen das neuntägige Trainingslager an der Costa Brava. Die Mannschaft wird am Nachmittag wieder in Berlin erwartet.