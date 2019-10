Mattuschka wünscht sich Berliner Derbys «über Jahrzehnte»

Dass Hertha in der Tabelle nach neun Spielen deutlich vor Union steht, spiele beim ersten Bundesligaderby am Samstag (18.30 Uhr/ Sky ) im Stadion An der Alten Försterei keine Rolle. «Es ist wirklich schwer, einen klaren Favoriten gibt es nicht», sagte er und tippte einen 2:1-Sieg für Union. Der Grund: «Die jungen Spieler von Hertha werden von der Kulisse ziemlich beeindruckt sein.»