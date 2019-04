Verfolger holen auf: Union in Fürth unter Zugzwang

Trotz vier siegloser Spiele liegt Union Berlin weiterhin nur drei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Mit einem Sieg wollen die Köpenicker die Verfolger auf Distanz halten.

Berlin (dpa/bb) - Der 1. FC Union Berlin tritt am Samstag (13.00 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth an. Im Hinspiel kamen die Köpenicker nach vier Unentschieden in Serie mit einem klaren 4:0-Erfolg wieder in die Erfolgsspur. Das wäre aus Sicht der Berliner wieder notwendig.