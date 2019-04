Union spielt 0:0 im Ost-Derby in Dresden

Union Berlin kann auch das dritte Spiel nacheinander nicht gewinnen und trennt sich 0:0 von Dynamo Dresden. Trotzdem liegen die Hauptstädter in der 2. Fußball-Bundesliga noch auf dem dritten Rang.

Union Berlin hat im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erneut wichtige Punkte abgegeben und wartet schon seit drei Spielen auf einen Sieg. Im Ostderby bei Dynamo Dresden kamen die Eisernen am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus. Zwar bleibt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer nach einem wenig überzeugenden Auftritt in der 2. Liga weiterhin Dritter, verpasste aber den möglichen Anschluss an das Spitzenduo. Mit 48 Punkten steht Union drei Zähler hinter dem Hamburger SV, der am Montag zum Abschluss des 28. Spieltags noch den 1. FC Magdeburg empfängt. Vierter bleibt der SC Paderborn (45).