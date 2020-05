Derby: Rehmer rechnet mit hochmotivierter Hertha

Trotz Geisterkulisse rechnet der ehemalige Hertha- und Union-Profi Marko Rehmer mit hochmotivierten Mannschaften im Berliner Derby.

Besonders Gastgeber Hertha habe nach dem 0:1 in der Hinrunde beim erneuten Aufeinandertreffen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) einiges gutzumachen. «Ich denke schon, denn der Auftritt im November an der Alten Försterei war leblos und eines Derbys nicht würdig. Ich gehe mal davon aus, dass Hertha von Bruno Labbadia ordentlich gepusht wird und nicht so larifari ins Derby gehen wird wie im Hinspiel», sagte der 48-Jährige in einem Interview dem «Kicker».