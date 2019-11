Sie befinden sich hier: Startseite Tickets Sport Nachrichten Derby

Union gewinnt Berlin-Derby mit 1:0

Der 1. FC Union hat das erste Berliner Bundesliga-Derby gegen Hertha BSC gewonnen. Der Aufsteiger setzte sich am Abend mit 1:0 durch. Sebastian Polter erzielte das entscheidende Tor per Foulelfmeter in der 87. Minute.

Die Partie in dem ausverkauften Stadion an der Alten Försterei war nach dem Abbrennen zahlreicher Pyro-Fackeln in beiden Fanblöcken und mehrerer abgefeuerter Leuchtraketen aus dem Hertha-Fanlager in der zweiten Halbzeit für mehrere Minuten unterbrochen.

