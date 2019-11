Covic sicher: Akkus für das Derby zu 100 Prozent voll

Trotz der kraftraubenden 120 Minuten plus Elfmeterschießen beim Pokalerfolg gegen Dynamo Dresden sieht Hertha-Trainer Ante Covic seine Spieler ohne Einschränkungen fit für das erste Stadt-Derby in der Bundesliga gegen den 1. FC Union.

«Die Akkus sind 100 Prozent voll», sagte der Chefcoach am Tag vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im 22 012 Zuschauer fassenden Stadion An der Alten Försterei. 2400 Hertha-Fans können dabei sein. «Das ist ein hochemotionales Spiel für uns», betonte Covic, jeder seiner Profi wolle spielen. Den Erhalt der Vormachtstellung in Berlin hatte Hertha nach dem Union-Aufsteig bereits als eines der Saisonziele formuliert. «Es ist klar, dass auf beiden Seiten Anspannung da sein wird. Der Fokus ist auf dieses Spiel gerichtet», erklärte Hertha-Manager Michael Preetz zum pikanten Hauptstadt-Duell.