Semechin, Hausding, Union und Fischer Sportler des Jahres

Die Para-Schwimmerin Elena Semechin und der Wasserspringer Patrick Hausding sind Berlins Sportlerin und Sportler des Jahres 2021.

Patrick Hausding, Wasserspringer, jubelt mit der Siegertrophäe in der Hand. Er wird als «Berlins Sportler des Jahres 2021» ausgezeichnet.

Der 1. FC Union Berlin wurde bei der Wahl der Hauptstadt-Medien gleich doppelt ausgezeichnet: Die Fußballer sind die Mannschaft - Urs Fischer ist der Trainer des Jahres. Die Berliner Champions wurden aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Rahmen einer großen Gala, sondern in einem Digital-Format ausgezeichnet.

«2021 ist definitiv eines der aufregendsten Jahre in meinem ganzen Leben»

«2021 ist definitiv eines der aufregendsten Jahre in meinem ganzen Leben – und diese Auszeichnung ist meine Extra-Belohnung», sagte Elena Semechin, die nach 2019 zum zweiten Mal zu Berlins Sportlerin des Jahres gewählt wurde. Sie gewann Gold bei den Paralympics in Tokio in diesem Sommer. Patrick Hausding ist nach seinen Siegen 2010, 2017 und 2019 bereits zum vierten Mal Berlins Sportler des Jahres. «Der Goldene Bär ist ein echter Lichtblick und ein krönender Jahresabschluss», sagte der 32-Jährige. Er gewann bei seinen vierten und letzten Olympischen Spielen gemeinsam mit Lars Rüdiger Bronze vom 3-Meter-Brett.