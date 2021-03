Berliner Fußball-Verband startet Prozess für Saisonabbruch

Das Präsidium des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) hat den formalen Prozess für einen Abbruch des Spielbetriebs in allen Klassen in der laufenden Saison gestartet.

Wie der BFV am 25. März 2021 mitteilte, sei die Grundlage dafür das Ergebnis einer Vereinsumfrage, in der die Mehrheit der Mitgliedsvereine diesen Schritt favorisiert habe. Nun soll der Beirat des Verbandes die Entscheidung auch formal treffen. Das Gremium kommt in einer außerordentlichen Sitzung Ende April virtuell zusammen.