Regionalliga Nordost: Verband hofft weiter auf Start im März

Die vierte Liga im Nordosten hofft weiter auf einen Neustart noch im März. Schon seit November des Vorjahres ruht wegen der Corona-Pandemie der Spielbetrieb auch in der Regionalliga.

«Alle werden auf den 3. März schauen», sagte Holger Fuchs, Geschäftsführer des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV), am Mittwoch. Vom nächsten Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten an diesem Tag erhofft sich der gesamte Amateursport Möglichkeiten der Wiederöffnung. Auf ein NOFV-Schreiben an die Landes-Sportminister mit der Bitte um Unterstützung hat es bisher keine Antworten gegeben.