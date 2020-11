Neues Beach-Team: Berlinerin Ittlinger wieder mit Behrens

Meisterin Sandra Ittlinger bildet mit Kim Behrens ein neues Team im deutschen Spitzen-Beachvolleyball. Beide spielten schon 2017/2018 zusammen.

«Wir haben viel Bock darauf, gemeinsam wieder zur Weltspitze aufzuschließen», sagte die 26 Jahre alte Ittlinger am Freitag. Die Berlinerin gewann in diesem Jahr mit Chantal Laboureur in Timmendorfer Strand den nationale Titel, trennte sich dann aber von ihrer Meister-Partnerin, da ihr das sportliche Ziel Olympia 2021 in Tokio nicht mehr realistisch erschien.