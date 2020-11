Eiskunstläufer leiden unter Pause: Training ohne echtes Ziel

Deutschlands beste Eiskunstläufer Minerva Fabienne Hase und Nolan Seegert leiden unter der Corona-Krise und vermissen eine Perspektive.

«Es ist schwierig, weil man eigentlich ohne Ziel trainiert», sagte Hase dem Fernsehsender rbb. «Hoffentlich haben wir Ende November einen Wettkampf in Dortmund. Das ist so der erste Lichtblick seit Monaten.» Eigentlich wären die Berliner jetzt schon längst mitten in der Saison, doch durch die Pandemie sind die gewohnten Wettkämpfe vor Publikum nicht wie üblich möglich.