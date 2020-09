Fußball-Amateurligen spielen nur eine einfache Runde

Die Berliner Fußball-Amateure spielen ihre Meister und Absteiger der kommenden Saison in einer einfachen Spielrunde aus.

Der BFV hatte bedingt durch die Corona-Richtlinien den für das vergangene Wochenende angesetzten ersten Spieltag um eine Woche verschieben müssen. Mit dem nun aufgestellten Zehn-Punkte-Plan will der BFV die neuen Regelungen erfüllen. So schließt das Rahmenkonzept der Berliner Bezirke für ungedeckte Sportanlagen die Kabinennutzung aus und schreibt zeitliche Pausen zwischen zwei Spielen vor.

Durch die Entzerrung eines Spieltages auf zwei aufeinanderfolgende Wochenenden sollen die Regularien erfüllt werden. Der BFV will bis zum Donnerstag die Spielpläne neu ausgearbeitet haben. «Ich bin mir im Klaren, dass insbesondere am ersten Spieltag große Kraftanstrengungen auf den Sportplätzen notwendig sind. Dafür bitte ich schon jetzt alle Beteiligten um ihr Verständnis», wird BFV-Präsident Bernd Schultz in einer Mitteilung zitiert.