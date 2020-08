Wellbrock: «Viel coolere deutsche Meisterschaft»

Für Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock haben die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr einen besonders hohen Stellenwert.

Kandidat für erste olympische Beckenschwimm-Medaille eines Deutschen seit 2008

Nach seinem einzigartigen Coup mit Doppel-Gold bei der WM vor einem Jahr in Südkorea über 1500 Meter Freistil im Becken und zehn Kilometer im Freiwasser wäre Wellbrock in diesem Jahr als ein sehr aussichtsreicher Kandidat auf die erste olympische Beckenschwimm-Medaille eines Deutschen seit 2008 bei den Sommerspielen in Tokio an den Start gegangen. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind diese in das kommende Jahr verlegt.