Berliner Sportvereine und Athleten mit vielen Sorgen

Der Landessportbund Berlin wird in der Coronakrise mit einer Vielzahl von Sorgen und Nöten seiner Mitglieder konfrontiert.

«In den vergangen Tagen sind über einhundert Anfragen von Vereinen sowie von einzelnen Sportlerinnen und Sportlern eingegangen», teilte der LSB der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit: «Die Herausforderungen für Vereine und Verbände sind groß und in ihrer Dimension wie in anderen Bereichen der Gesellschaft auch noch nicht absehbar.» Auf der Internetseite des Verbandes sollen in Kürze die wichtigsten Fragen für alle zugänglich beantwortet werden.