DOSB-Chef Hörmann: Sportstättenbau gesellschaftliche Aufgabe

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, hat das Programm zur Modernisierung und zum Bau von Sportstätten in Deutschland als «gesellschaftliche Aufgabe» bezeichnet.

«In Zeiten, in denen die Gesellschaft auseinanderdriftet, ist der Sport eines der wesentlichen Elemente, den sozialen Kit zu festigen», sagte Hörmann der Deutschen Presse-Agentur bei der Verleihung der «Sterne im Sport» in Berlin, bei denen das ehrenamtliche und soziale Engagement von Sportvereinen ausgezeichnet wird.

Austausch über goldenen Plan für Sportstätten

Hörmann hatte sich am 20. Januar 2020 im Rahmen eines Jour Fixe mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) über weitere Punkte eines neuen Goldenen Plans für Sportstätten ausgetauscht. Seehofer hatte bei der DOSB-Mitgliederversammlung im Dezember finanzielle Mittel in Milliardenhöhe für ein Modernisierungsprogramm in Aussicht gestellt.