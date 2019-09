Steinmeier eröffnet Bundesfinale von «Jugend trainiert für Olympia»

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat am Montag im Berliner Olympiastadion das 50. Bundesfinale «Jugend trainiert für Olympia und Paralympics» eröffnet. Vor 4500 Mädchen und Jungen aus allen Bundesländern sowie weiteren 8000 Kindern und Jugendlichen aus Berliner Schulen spannte Steinmeier den Bogen zwischen Sport und Alltag.

«Ich wünsche mir mehr Teamgeist, nicht nur im Sport, sondern in der ganzen Gesellschaft. Gewinnen ist wichtig, aber nicht alles. Nicht alle Mittel sind erlaubt, mancher Preis zu hoch, hier, wie in der Politik. Bleibt sauber, bleibt fair», appellierte der Schirmherr der dreitägigen Veranstaltung an die Teilnehmer. Die zweifache Olympiasiegerin im Schwimmen von 2008, Britta Steffen, entzündete als Höhepunkt der Veranstaltung das Olympische Feuer.