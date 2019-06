Fünfte WM für Erdmann: Ludwig in «guter Verfassung»

Die Chance kommt unverhofft: Routinier Erdmann darf in Hamburg seine fünfte Beachvolleyball-WM spielen.

Der WM-Dritte von 2013 übernimmt den Platz des verletzten Walkenhorst und tritt mit Talent Winter an. Titelverteidigerin Ludwig ist in Hamburg im Vorbereitungs-Endspurt.

Die Zeit wird knapp für die deutschen Teams vor dem Start der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft am Freitag (28. Juni 2019) in Hamburg. Nach dem Verletzungsausfall von Alexander Walkenhorst muss sich der Berliner Jonathan Erdmann mit Sven Winter im Schnelldurchlauf auf seine fünfte WM vorbereiten. Weltmeisterin Laura Ludwig hat sich in eine verbesserte körperliche Verfassung gebracht, doch mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch geht es weiter um mehr Stabilität.