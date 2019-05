Rangnick sortiert vor dem Pokalfinale sieben Spieler aus

Cheftrainer Ralf Rangnick hat vor dem DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München sieben Spieler aussortiert. «Dass Bayern jede Menge Qualität hat, auch von der Bank, das wissen wir auch, das gilt aber auch für uns.

Auch die Bank, die wir morgen haben werden, ist von der Qualität so hoch wie noch nie in dieser Saison», meinte Rangnick am Freitag auf der Pressekonferenz. Daher musste er Streichungen vornehmen: «Wir haben alle Mann an Bord, ich musste vor vier Stunden sechs Spielern, mit Torwart sieben Spielern, mitteilen, dass sie gar nicht im Kader sind.»