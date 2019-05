Nationalspieler Noebels: «Haben an Stellenwert gewonnen»

Laut Nationalstürmer und Eisbär Marcel Noebels hat sich Deutschlands Eishockey-Team in der erweiterten Weltspitze etabliert.

Der 27-Jährige ist Teil des Olympia-Teams, das 2018 die Silbermedaille in Pyeongchang gewann. «Die Entwicklung hat 2016 bei der Olympia-Qualifikation in Lettland angefangen, würde ich sagen. Der Kern der Mannschaft hat sich mit Olympia-Silber was erarbeitet und sich auch international noch mal gesteigert», meinte Noebels, der selbst noch einmal auf eine Chance in der NHL hofft. Zwischen 2010 und 2014 hatte der Stürmer zunächst in der Juniorenliga und später in den unterklassigen Profiligen vergeblich versucht, sich in Nordamerika durchzusetzen.