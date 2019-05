Letzte Titelchance für Spandaus Wasserballer

Für die Wasserballer von Spandau 04 geht es um die letzte Titelchance, der Kooperationspartner OSC Potsdam will den großen Favoriten zumindest ein wenig ärgern.

In der Halbfinalserie der Deutschen Wasserball-Liga kommt es zum Berlin-Brandenburg-Duell. Das erste von maximal fünf Spielen findet am Mittwoch (20.00 Uhr) in Potsdam statt. Der Sieger trifft auf den Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen Meister Waspo Hannover, der sich im Vorjahr gegen Spandau durchsetzte, und ASC Duisburg.