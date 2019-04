Schmeling-Halle bei Volleyballfinals ausverkauft

Die erstmals gemeinsam ausgetragenen Champions-League-Finals der Volleyballerinnen und Volleyballer finden in Berlin vor ausverkauftem Haus statt.

Für die beiden Endspiele am 18. Mai 2019 in der Max-Schmeling-Halle gibt es keine der mehr als 9000 Tickets mehr, teilte der europäische Volleyball-Verband CEV am Montag (29. April 2019) mit. Um den Pokal sowie das Rekordpreisgeld von insgesamt 1,2 Millionen Euro streiten bei den Damen (16.00 Uhr/Eurosport) die beiden italienischen Teams Imco Volley Conegliano und Igor Gorgonzola Novara.