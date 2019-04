Mit dem FC Viktoria 89 steht der zweite Endspielteilnehmer des Berliner Landespokals fest.

Der Vertreter der Regionalliga Nordost setzte sich am Mittwochabend beim Ligakonkurrenten BFC Dynamo mit 2:1 nach Verlängerung durch. Nach 90 Minuten stand es 1:1. Zur Pause lag der BFC noch mit 1:0 vorn.

Vor 1689 Zuschauern im Jahn-Sportpark brachte Kemal Atici den Gastgeber mit 1:0 (17.) in Führung. Timo Gebhardt konnte mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:1 (55.) ausgleichen. In der Verlängerung erzielte Nick Scharkowski den entscheidenden Treffer in der 106. Minute. Da das Flutlicht im Jahn-Sportpark defekt ist, hatte das THW sechs mobile Strahler aufgestellt, die ab der zweiten Halbzeit im Einsatz waren.