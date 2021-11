Auftakt in Hertha-Mission gestartet: Stürmischer Beginn

Trainingstag eins für Tayfun Korkut bei Hertha BSC: Es stürmt, es ist grau. Nach der Ansprache in der Kabine geht es mit etwas Verspätung auf den Trainingsplatz in Sichtweite des mächtigen Berliner Olympiastadions. Um 14.15 Uhr betritt die Mannschaft des Tabellen-14. der Fußball-Bundesliga geschlossen den Schenckendorff-Platz.

Und damit fing er am Dienstag an. Erklärende Worte vor jeder Übung, zwischendurch griff der 47 Jahre alte ehemalige türkische Nationalspieler auch mal lautstark ein. Viel Zeit bleibt nicht: Am Sonntag muss die Hertha, die nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg in der Meisterschaft wartet, beim VfB Stuttgart antreten.