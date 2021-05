Dardai begrüßt schnelle Entscheidung nach Lehmann-Eklat

«Die neue Führung von Hertha ist sehr konsequent, und das ist sehr positiv», sagte der Ungar am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zum Nachholspiel in der Bundesliga an diesem Donnerstag (06. Mai 2021) im Berliner Olympiastadion gegen den SC Freiburg. Dardai wollte gar nicht «so viel darüber reden. Wir müssen uns konzentrieren aufs Fußballspielen», betonte er. Es sei jetzt nicht der Moment für eine derartige Ablenkung, sagte Dardai, der mit seinem Team gegen den Abstieg kämpft. Er habe aber auch nicht gespürt, dass Lehmann eng bei der Mannschaft gewesen sei, sagte Dardai.