Union Berlin holt 2:2 bei Ajax Amsterdam

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat als erstes deutsches Team innerhalb einer Woche eine Testspielniederlage bei Ajax Amsterdam abwenden können. Nach den Niederlagen von Zweitligist Holstein Kiel (2:5), Lokalrivale Hertha BSC (0:1) und Eintracht Frankfurt (1:2) kam die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer beim niederländischen Spitzenclub zu einem 2:2 (0:1).

«Wir haben gegen eine technisch gute Mannschaft ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren sehr schnell im Spiel und konnten Ajax unter Druck setzen», freute sich Fischer über den gelungenen Test. In der leeren Johan-Cruijff-Arena war Union am Sonntag die aktivere Mannschaft und kam durch Grischa Prömel in der 14. Minute zu einem Pfostenschuss. Besser machte es Ajax-Mittelfeldspieler Carel Eiting, der in der 27. Minute eine schöne Kombination mit dem 1:0 abschloss. Union agierte auch nach dem Rückstand mutig nach vorne und verzeichnete im ersten Abschnitt noch zwei Möglichkeiten.