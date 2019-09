Hertha BSC feiert ersten Saisonsieg

Hertha BSC hat durch den ersten Saisonsieg einen kleinen Schritt aus der sportlichen Krise gemacht und den SC Paderborn ans Tabellenende der Fußball-Bundesliga befördert. Die Berliner setzten sich am Samstag gegen die Ostwestfalen mit viel Mühe mit 2:1 (1:0) durch und verließen selbst den 18. Platz. Während die Hauptstädter im Kellerduell einen schmeichelhaften Premierenerfolg unter dem neuen Trainer Ante Covic feierten, ist Aufsteiger Paderborn von Coach Steffen Baumgart nach dem fünften Spieltag als einzige noch sieglose Mannschaft der Bundesliga nun Letzter.

Covic hatte Dilrosun im Vergleich zum 1:2 in der Vorwoche in Mainz für Dodi Lukebakio in die Anfangsformation gestellt, auch in der Defensive gab es einen Wechsel. Lukas Klünter ersetzte Jordan Torunarigha. Paderborn tauschte nach dem bitteren 1:5 am vergangenen Sonntag beim FC Schalke 04 nur auf einer Position. Für Streli Mamba bot Trainer Baumgart im Angriff den starken Ben Zolinski auf.