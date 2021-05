Eishockey-Stürmer Reichel unterschreibt bei Chicago

Der erwartete Wechsel von Eishockey-Toptalent Lukas Reichel von den Eisbären Berlin nach Nordamerika wird einem Medienbericht zufolge konkreter.

Wie die «Bild»-Zeitung am 25. Mai 2021 mit Berufung auf den Berater Jaroslav Tuma berichtete, werde der 19-Jährige nach der Weltmeisterschaft in Riga einen Dreijahresvertrag beim NHL-Team Chicago Blackhawks unterschreiben. Chicago hatte Reichel im vergangenen Herbst beim NHL-Draft in der ersten Runde als zweitbesten Deutschen nach Tim Stützle an 17. Stelle ausgewählt.