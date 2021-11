«Udopium Live 2022»: Udo Lindenberg gibt drei Zusatzkonzerte

Die Shows seien in Köln (10. Juni), Hamburg (28. Juni) und Berlin (2. Juli) geplant, teilte der Konzertveranstalter am Freitag mit. Lindenberg werde bei « Udopium Live 2022 » nun insgesamt 16 Konzerte von Mai bis Juli geben. Noch bevor der Vorverkauf am Freitag (05. November 2021) um 11 Uhr begann, gab es im Internet einen exklusiven Vorverkauf. Nach einer Stunde waren bereits 60.000 Tickets weg, wie es hieß.