Band Karat gibt Hotelzimmer-Konzert

Die Band Karat («Über sieben Brücken») gibt in Chemnitz das nach Veranstalter-Angaben erste deutsche Hotelzimmer-Rockkonzert.

Mit dem Auftritt an diesem Samstag (13. Juni 2020, 19 Uhr) soll zugleich auf die Nöte der Veranstaltungsbranche aufmerksam gemacht werden, weil wegen der Coronavirus-Einschränkungen weder Konzerte noch Großveranstaltungen oder Volksfeste stattfinden. «Wir freuen uns, mit unserer am Boden liegenden Branche eine Veranstaltung organisieren zu können», sagte René Schuster, Inhaber der Eventagentur C-Events Feine Arbeit, am Donnerstag.