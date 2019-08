Lena Meyer-Landrut verliert Stück vom Zahn

Lena Meyer-Landrut (28) ist bei einem Konzert am Wochenende in Berlin ein kleines Malheur passiert. Die Sängerin brach sich nach Angaben ihrer Plattenfirma eine Ecke am Zahn ab, als sie gegen ein Mikro stieß.

© dpa

Laut der Zeitung «Express» hatte Meyer-Landrut bei einem Konzert in Düsseldorf erzählt, sie habe «einen halben Zahn» ausgeschlagen bekommen. Ganz so dramatisch war es aber nicht: Das sei von Lena «dezent ironisch» gemeint gewesen, hieß es am 26. August 2019 bei Universal. Auf den Bildern ihrer Instagram-Seite war auch keine Spur von Zahnschäden zu sehen.

