Mark Forster startet in Berlin seine Deutschland-Tour

Der Songwriter mit polnischen Wurzeln, der bürgerlich Mark Ćwiertnia heißt, begleitete vor seiner Karriere den Berliner Komiker Kurt Krömer jahrelang auf Tournee und spielte dort am Piano. Mittlerweile ist er vielen auch durch seine Fernsehauftritte bekannt, etwa in der Vox-Musikshow «Sing meinen Song» und diversen Formaten der Sendung « The Voice of Germany » (ProSieben/Sat.1). Nach dem Tour-Auftakt in Berlin gibt Forster weitere Konzerte in Hamburg, Hannover, Wien, München, Zürich, Stuttgart, Leipzig, Oberhausen, Köln und Frankfurt.