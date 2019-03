Roland Kaiser sieht Bedeutung der CD schwinden

Für Schlagersänger Roland Kaiser (66) nimmt die Bedeutung der CD immer mehr ab. «Ich glaube, in zwei, drei Jahren gibt es bei uns deutlich weniger CD's und viel mehr Streaming», sagte Kaiser der Deutschen Presse-Agentur.

Album «Alles oder Dich» erscheint am Freitag

Der in Berlin geborene Musiker («Joana») kommt auch bei vielen jungen Leuten gut an. Sein Duett mit Maite Kelly («Warum hast du nicht Nein gesagt») wurde bei YouTube knapp 100 Millionen Mal angeklickt. «Wir haben heute eine höhere Akzeptanz deutschsprachiger Musik, weil das Verhältnis zur eigenen Sprache weniger verkrampft ist als früher. Die jungen Leute haben kein Problem mehr damit», erklärte Kaiser. Jüngere Kollegen wie Max Giesinger, Mark Forster oder Revolverheld seien für ihn die neue Generation und würden noch Jahre im Geschäft bleiben. Der 66-Jährige veröffentlicht an diesem Freitag (15. März 2019) mit «Alles oder Dich» sein mittlerweile 27. Studioalbum. Darauf singt er unter anderem mit Entertainerin Barbara Schöneberger.