«The Band» feiert Premiere in Berlin

Am Donnerstag ist es soweit: Das Musical «The Band» feiert Deutschlandpremiere im Theater des Westens.

Die Show war 2018 ein großer Publikumserfolg in Großbritannien. Nach Angaben von Stage Entertainment war keine Musical-Tournee dort jemals schneller ausverkauft. Die deutschsprachige Erstaufführung ist ab dem 11. April 2019 im Berliner Theater des Westens zu sehen.

«The Band» handelt von fünf Mädchen, die in den 90er Jahren in England aufwachsen. Ihre Vernarrtheit in eine Boygroup prägt Ihre Freundschaft, bis ein Schicksalsschlag ihre diese abrupt beendet. 25 Jahre später führt die Musik die mittlerweile erwachsenen Schulfreundinnen wieder zusammen.